內地膠原蛋白腸衣產銷商神冠（0829）去年純利7644.4萬元（人民幣，下同），按年少6%，營業額則升11%至9.97億元。管理層指出，主要受到銷售成本按年增30%，令毛利下降所致。公司派末期息0.02元及上市10周年特別息0.04元，合共0.06元。

神冠去年銷售成本增30.5%至7.65億元，管理層解釋，因2018年第四季開始內地環保要求提升，令原材料來貨價提升；此外公司去年進行較多腸衣新產品試製，亦造成一定的成本耗損。主席周亞仙指出，去年試製產品為高檔次產品，而今年會透過調整產品結構，投入更多高檔新產品以改善毛利。

對於疫情影響，周亞仙表示公司年中無休，但慣常會在春節前準備充足原材料，故去年12月已備好3個月原料，今年首季產量不降反升；銷售方面，雖無可避免有些影響，但因食品是必需品，影響輕微。周亞仙又認為，消費者對食品質量要求會有所提高，正好為公司的高檔新品提供支持。

除了腸衣，神冠亦開發包括醫療用等膠原蛋白製品。周亞仙直言腸衣市佔率已達八成，增幅已有限，所以需要發展其他膠原蛋白應用產品，擴大市場空間。

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