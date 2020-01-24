【有片：選股王】疫情增電視需求 TCL電子小注吸納待反彈
文章日期：2020年3月31日 12:20
恒指升253點，收報23428點，成交金額577億元。美股大幅上升逾3%，科技股尤其是雲計算強勢，一方面是聯儲局短時間內注入以萬億美元計的資金總要找出路，開始推高資產價格，而季結紛飾廚窗和基金股債再平衡也帶來買盤。中港股市亦在首季最後一個交易日向好，美團（3690）業績和毛利率遠勝預期，股價急升近7%。保險股強勢，友邦（1299）升近3%，太保（2601）及新華保險（1336）分別升3.8%及2.8%。
多地發放消費券刺激消費，海底撈（6862）升4%。中移動（0941）371億5G基站大集採落地，中興（0763）拿下逾百億訂單，股價升4%。油價昨日大跌後今早回升7%，中海油（0883）升逾4%。
中國3月份官方製造業PMI回升至52%，僅較2月份輕微擴張，加上中央的刺激政策仍然只聞樓梯響，市場開始有點失去耐性，似乎更傾向逢高沽售，A股動力明顯轉弱。港股升幅維持在1%以上，更多是靠友邦、中移動（0941）及低殘的港資股支撐。
TCL電子（1070）去年業績理想，純利大增近1.2倍至22.8億港元，主要是海外銷售強勁，增長26.1%至1346.3萬台，貢獻集團達40%利潤。集團表示，在疫情期間，美國銷售不跌反升，似乎Netflix、Fox等串流影視重新刺激起電視機的需求。TCL股價近期大跌，又回到了多年的支持位3元附近，可小注吸納等待反彈。
張兆聰