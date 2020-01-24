港股今早隨外圍高開438點，曾升最多452點，高見23627點，雖然內地公布的3月份PMI數字勝預期兼重上50，不過，國統局指不能判斷經濟已完全恢復正常，恒指升幅收窄，半日升253點或1.09%，報23428點，受制於20天線23880點，成交金額577億元；國指升106點或1.13%，報9508點。

45隻藍籌向上，5隻向下。恒安（1044）升5.04%，收報58.4元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌5.81%，收報10.06元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.86%，收報70.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻68點；匯控（0005）跌0.79%，收報44.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

PMI回升，貿易股向好，萬洲（0288）升2.13%，收報7.19元；申洲國際（2313）升1.53%，收報83元；創科實業（0669）升1.84%，收報49.8元；瑞聲（2018）升1.28%，收報39.6元；舜宇（2382）升1.47%，收報103.4元。

內銀股亦向上，工行（1398）升1.34%，收報5.29元；建行（0939）升0.48%，收報6.27元；交行（3328）升1.08%，收報4.69元；中行（3988）升1.38%，收報2.94元。

濠賭股亦跟升，金沙中國（1928）升2.14%，收報28.6元；銀娛（0027）升1.6%，收報41.25元。

個別股份方面，白馬戶外媒體（0100）獲提私有化，買家當中包括螞蟻金服全資附屬公司，白馬今早復牌後股價飈升，曾高見6.93元，較停牌前抽升35.88%，半日收報6.91元，升35.49%

小米（1810）今日將公布業績，而業績前先公布持股的虛擬銀行天星銀行，今日正式試業，小米收報10.42元，升3.58%。

同樣於今日公布業績的比亞迪（1211）繼續炒上，半日再升5.6%，報40.8元，連升第二日。

其他昨日公布業績的股份亦向好，恒大健康（0708）雖然虧損擴大至44.26億元人民幣，不過半日收市報5.66元，升6.5%。而美團點評（3690）扭虧為盈開市曾升逾一成，高見96.9元，半日收報93.95元，升6.7%。

中生製藥則績後受挫，去年純利按年倒退70.08%，拖累股價曾挫10.6%，低見9.54元，半日收報10.06元，跌5.8%

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