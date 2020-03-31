中梁控股（2772）今年目標合約銷售1680億元人民幣（下同），集團表示今年銷售目標按年增長一成，今年可售貨值為2600億元。由於湖北只佔集團銷售佔約3%，料二季度銷售將強烈復蘇，集團將集中在二至三季度供貨，相信隨著疫情影響減少，能完成目標，而目前旗下售樓處230個已復工，工地復工率亦達97%。

買地計劃方面，集團表示會按需求及市場情況進行，疫情只是將需求延後，目前土地市場亦已見活躍，料投資額將為銷售的50-60%。中梁去年以764億元買地，權益比超60%。

負債及融資方面，集團去年淨負債65.6%，集團表示主要因上市打開了資本市場的融資渠道，未來目標淨負債水平在70-80%，亦會持續降低資金成本。集團去年將境內非銀行借款佔總借款的比例由2018年的58%降至2019年的40%，增加了境外優先票據借款至10%，境內銀行貸款則由2018年42%升至2019年的50%。去年集團境內銀行貸款的成本為7.3%、境內其他借款是11.7%，境外優先票據為10.9%。

集團表示境外融資市場及債市近期比較差，但相信只是短期情況，會持續關注市場反彈，在健康復蘇時持續在境外融資。管理層又提到，今年到期債務不多，主要為一筆11月到期的2億美元境外債，但公司已準備好計劃，亦可在9月向發改委申請7億美元額度，確保渠道暢通。目前美元債市的情況波動比較大，亦不排除回購的機會。

記者：方楚茵

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