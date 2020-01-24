國統局公佈，3月採購經理指數(PMI)在經過2月大幅下降後回升至52%，按月升16.3個百分點，預測為44.8%；非製造業商務活動指數為52.3%，比上月回升22.7個百分點，預測為42%；綜合PMI產出指數為53.0%，比上月回升24.1個百分點。 2月份PMI由50%跌至35.7%。

國統局指，3月採購經理指數回升至臨界點以上是2月大幅下降後的反彈，更多反映的是一半以上的調查企業復工復產情況比2月有改善，並不能代表經濟運行已恢復正常水平。截至3月25日，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為96.6%，較2月調查結果上升17.7個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，3月新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效，疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序穩步恢復，企業復工復產明顯加快。除價格指數外，製造業採購經理指數的各分項指數均有所回升。

國家統計局服務業調查中心負責人指，3月採購經理指數較2月明顯上升是反映當前多數企業隨著復工復產的有序推進，企業生產經營情況比上月有所改善，但並不意味著企業的實際生產經營已恢復至疫情前水平。僅僅單月數據升至榮枯線上，並不能判斷經濟已完全恢復正常水平，實現趨勢性好轉，還需持續觀察變化。經濟是否回暖還要看未來幾個月採購經理指數能否延續擴張走勢，後期走勢仍需密切關注。

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