民生銀行（1988）公布，截至去年12月底止全年業績，純利538.19億元(人民幣．下同)，按年增長6.94%，每股盈利1.22元，派末期股息37分。

期內，利息淨收入增長27.73%至979.43億元；手續費及佣金淨收入增長8.65%至522.95億元。淨息差升0.24個百分點至2.11%。

截至2019年底，民營企業貸款總額超過1.5萬億元，佔對公貸款及墊款總額的70%；零售貸款總額13972.16億元，按年增長14.72%；小微貸款總額4445.6億元，增長9.25%；儲蓄存款總額7063.54億元，增長24.96%，儲蓄存款佔比19.76%，比上年末提高1.76個百分點。

民生銀行去年不良貸款餘額544.34億元，較上年末增加5.68億元；不良貸款率1.56%，按年下降0.20個百分點，扭轉近幾年來不良貸 款率持續上升的勢頭；撥備覆蓋率155.5%，按年提高21.45個百分點；貸款撥備率2.43%，按年提高0.07個百分點。

民生銀行現報5.66元，升0.18%。

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