手持Airstar牌的是天星銀行行政總裁劉雪樵，手持everyone’s bank的是替任行政總裁姚文松

由小米（1810）及尚乘金融合資組成的虛擬銀行「天星銀行」(Airstar)宣布，今日起正式啟動試業，是繼眾安銀行、渣打（2888）旗下Mox及平保（2318）旗下平安壹賬通銀行後，再一家宣布投入試業的虛擬銀行。該行與眾安一樣，推出一厘活期存款息，但門檻較高。而自訂定期存款到期日亦屬嶄新產品。

該行宣布，今日起將率先讓2000名內部員工親友參與試業，並於金管局的金融科技監管沙盒進行測試。

天星銀行於試業期間將推出兩款產品，當中港元活期存款將以分層利率定價，為存款50萬至100萬元的客戶提供1厘年利率；定期存款客戶可靈活自訂存款到期日，如8、19、27日等，並可隨時提前結清定期存款而不收取任何費用。

貸款方面亦標榜無手續費，天星銀行指將為客戶提供貸款服務，利率以日計算，客戶可隨時提前還款，無需繳付任何手續費。

天星銀行指，該行將推出完全「零服務費」的零售業務，客戶憑香港居民身分證，最快可於5分鐘內遙距開設戶口，並不設任何最低存款要求；同時客戶無需繳付任何手續費，即可通過「轉數快」和即時支付結算系統進行跨銀行轉賬。同時，該行為存款保障計劃成員銀行，將為每位客戶的合資格存款提供最高50萬元保障。

小米創辦人雷軍為天星銀行董事會主席，尚乘集團副董事長劉雪樵為天星銀行行政總裁，其他董事包括前匯豐亞太區主席鄭海泉、前理大校長唐偉章及小米高層周受資等。

記者：溫藹紅