外圍靠穩，恒指今早高開438點或1.9%，報23613點，成交金額23億元；國指今早高開162點或1.74%，報9564點。

萬洲（0288）升7.1%，報7.54元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）去年純利按年倒退70.08%，開市跌6.18%，報10.02元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。友邦（1299）升2.93%，報70.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻69點。

業績期尾聲，多間公司今日放榜，績前表現如下，比亞迪（1211）開市報39.9元，升3.37%、東航（0670）開市報2.64元，無升跌、國航（0753）開市報5.09元，升0.79%、中交建（1800）開市報5.36元，升2.29%、恒大（3333）開市報12.66元，升2.1%、國美（0493）開市報0.7元，升1.4%、長汽（2333）開市報4.9元，升2.2%、新濠（0200）開市報11.66元，升3.9%、小米（1810）開市報10.32元，升2.58%。

現時在利豐（0494）持股10.9%股權的基金股東Silchester國際投資者LLP回覆《彭博》指，考慮利豐的私有化建議。利豐開市報1元，升5.26%。

建設銀行（0939）首席財務官許一鳴表示，淨息差下行是趨勢，預計今年會下降0.1厘，除貸款利率下降，存款競爭亦有影響。建行升1.28%，報6.32元。

去年純利跌35%、汽車銷售量跌9%的吉利汽車（0175），在疫情衝擊下仍然保持年初所訂下的2020年全年銷售汽車141萬輛目標。吉利開市報11.64元，升3.19%。

世茂房地產（0813）逆市將今年目標訂在3000億元人民幣，較去年2600.66億元增長15.4%。世房去年多賺23%，開市報26.7元，升5.53%。

中信股份（0267）公布，常振明辭任公司董事長及執行董事、提名委員會主席、戰略委員會主席及執行委員會主席。同時，朱鶴新獲委任為公司董事長及執行董事、提名委員會主席、戰略委員會主席及執行委員會主席。中信升1.28%，報7.9元。

恒大健康（0708）公布，截至去年12月底止全年業績，虧損擴大至44.26億元人民幣。恒大健康開市報5.31元，無升跌。

美團點評（3690）公布全年業績，截至去年底止，年內扭虧為盈，溢利錄22.36億元人民幣，2018年同期錄得虧損1154.93億元人民幣，每股盈利0.38元人民幣，不派息。美團開市報96.8元，升10%。

中生製藥（1177）公布，截至去年12月底止全年業績，純利27.07億元人民幣，按年倒退70.08%。中生製藥開市報10.02元，跌6.18%。

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