【開市焦點】港股ADR升282點 業績期尾聲 小米、恒大等放榜
文章日期：2020年3月31日 08:59
疫情持續擴散，不過，受醫療公司公布疫苗、病毒測試產品消息推動下，美股向上，港股ADR升282點或1.2%，報23457點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.21%，折合報384.92元；匯控（0005）升0.58%，折合報44.76元；建行（0939）升1.21%，折合報6.32元。
美股三大指數期貨現齊升近0.4%，亞股方面，日股升0.13%，韓股升1.8%，澳股升3.1%。
今日焦點股份可留意：
業績期尾聲，多間公司公布業績，包括比亞迪（1211）、東航（0670）、國航（0753）、中交建（1800）、恒大（3333）、國美（0493）、長汽（2333）、新濠（0200）、小米（1810）等。
現時在利豐（0494）持股10.9%股權的基金股東Silchester國際投資者LLP回覆《彭博》指，考慮利豐的私有化建議。
建設銀行（0939）首席財務官許一鳴表示，淨息差下行是趨勢，預計今年會下降0.1厘，除貸款利率下降，存款競爭亦有影響。
去年純利跌35%、汽車銷售量跌9%的吉利汽車（0175），在疫情衝擊下仍然保持年初所訂下的2020年全年銷售汽車141萬輛目標。
世茂房地產（0813）逆市將今年目標訂在3000億元人民幣，較去年2600.66億元增長15.4%。世房去年多賺23%。
中信股份（0267）公布，常振明辭任公司董事長及執行董事、提名委員會主席、戰略委員會主席及執行委員會主席。同時，朱鶴新獲委任為公司董事長及執行董事、提名委員會主席、戰略委員會主席及執行委員會主席。
恒大健康（0708）公布，截至去年12月底止全年業績，虧損擴大至44.26億元人民幣。
美團點評（3690）公布全年業績，截至去年底止，年內扭虧為盈，溢利錄22.36億元人民幣，2018年同期錄得虧損1154.93億元人民幣，每股盈利0.38元人民幣，不派息。
中生製藥（1177）公布，截至去年12月底止全年業績，純利27.07億元人民幣，按年倒退70.08%。
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