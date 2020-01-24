雅培發布五分鐘測試新冠病毒的方法，以及強生發布針對新冠病毒的潛在疫苗，股價雙雙急升，同時亦為市場帶來利好氣氛，道指高開41點後，最多曾跌114點，但其後反覆向上升最多741點，收市仍升逾650點。另外，沙特計劃從5月開始將石油出口總量提高到每日1060萬桶，拖累布蘭特期油曾跌最多13.16%，是2020年3月18日後最大跌幅，低見21.65元，是2002年3月04日21.62元後最低。

道瓊斯工業平均指數收漲690點，升幅3.2%，報22327點。標普500指數收漲85點，升幅3.36%，報2626點。納斯達克綜合指數收漲271點，或3.63%，報7774點。

微軟升7.03%，報160.23美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻71點，而波音跌6%，報152.28元，拖低道指65點。

科技股方面，蘋果收市報254.81元，升2.85%，谷歌母公司Alphabet收市報1146.31元，升3.24%，亞馬遜收市報1963.95元，升3.36%，Facebook收市報165.95元，升5.84%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.29%，報314點。德國DAX指數收漲1.91%，報9815點；法國CAC 40指數漲0.63%，報4378點；英國富時100指數收漲0.97%，報5563點。