恒指昨日跌309點，收報23,175點，成交金額1079億元。昨日市况較為反覆，主要受到美股期貨帶動，也反映投資者在上周強力反彈後看法分歧，樂觀的認為全球政府和央行暴力救市下將現V形反彈，悲觀則認為會有大量企業債務違約，最壞情况尚未出現。雙方觀點均有道理，但在全球股市累積如此大跌幅，開始逢低吸納應該錯不了多少。

周末期間歐美疫情持續，但歐洲新確診個案佔總確診個案比率降至10％以下，是一個初步穩定下來的信號。美國增幅仍然較快，但當地情况大約遲於歐洲1至2星期，相信也是特朗普、耶倫預料2周內到達高峰的邏輯。但就算疫情見頂，若持續有新增個案的話，對經濟也是致命的。特朗普也放棄了復活節「重啟」經濟的目標，將抗疫措施延長至4月底，寧願犧牲短期經濟，以免過早復市引發疫情反彈而得不償失。重點是歐美股市對疫情消息的反應應否如此前般差，在各國政府和央行護航下，只要疫情進一步減弱，股市回升可期。因此，現在市况波動不宜太進取，但也不應沒有倉位，以免錯失股市回升的機會。

歐美疫情有望趨穩

要留意的反而是A股。政治局會議定下了穩增長基調，再度發行特別國債、加大地方專項債額度；人行昨日也下調了7天回購利率，由2.4厘降至2.2厘，幅度達20點子，遠超上次僅減5點子，回應承政治局對降低企業融資成本的要求。但A股對此沒有太大反應，全日均保持跌勢，對好消息的反應欠佳。

4月乃A股傳統淡季

彭博社引述知情人士報道，個別銀行上月的信用卡逾期同比增加50％。招行（3968）行長田惠宇於業績會上亦承認，2月份信用卡、房貸、小微貸逾期率按年大幅上升。近期也有分析參考城市公共交通載客率遠低於往年，滴滴司機生意大減，推斷內地失業情况相當嚴重。

A股弱勢的一個原因可能是擔心4月份公布的首季業績，雖然市場已預計會頗差，但從維他奶（0345）也發盈警來看，似乎不少看似受影響有限的企業，實際情况卻非如此。要留意，4月份是A股的淡季，過去10年上證指數7跌3升，5月同樣是一個弱勢的月份。

港股較跟隨外圍市况，而歐美波動性正在回落，若認為股市已充分反映疫情帶來的利淡因素，可以趁市况回調低吸博中線回升，濠賭股可以一試。澳門是抗疫最成功的地方，賭場早已重新開業，但中國擔心輸入個案引發第二波疫情，既禁止外國人入境，民眾回國也要隔離14天，措施等同禁止民眾外遊，變相令澳門再度封關，濠賭股受到消息影響又再回落，昨日再次迫近前低位。

永利主打貴賓廳 反彈力較強

理論上，若疫情在第二季減退，澳門博彩業復蘇最快的應該是貴賓廳客戶，中場則可能要到第四季才逐漸回復正常。從這個角度看，永利澳門（1128）主力貴賓廳業務，反彈力度應較強。以圖論勢，永利近期也出現低位愈來愈高之勢，由10元、11元，昨早下跌但仍守在前低位之上，是濠賭股中入市的首選。

[張兆聰 還看今朝]