金管局公布《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，雖然去年下半年個人貸款增長增速按半年由6.7%放緩至5.6%，不過由於香港經濟在第三季起顯著收縮，名義本地生產總值下跌，家庭負債佔本地生產總值比率由2019年第二季的75.8%，再升至第四季的80.4%，再創歷史新高。

金管局指出，家庭負債增加其中原因是「其他私人用途貸款」上升，去年下半年上升6.6%。此類貸款大部分為私人銀行和財富管理客戶貸款，主要以股票、 基金、 債券等金融資產作抵押。金管局指，已留意到銀行已對這類貸款採取審慎的信貸風險管理措施，包括為各類金融資產抵押品訂立審慎的最高貸款與估值比率、 實行有效的追加保證金安排和強制平倉機制等，認為這類貸款的信貸風險屬可控水平，惟會繼續密切關注貸款涉及的信貸風險。

此外，去年下半年住宅按揭貸款按年上升5.3%，比去年上半年多增0.08個百分點，彌補整體私人貸款下半年增長按半年放緩4.9個百分點，至增長6.1%。金管局預計，家庭負債佔本地生產總值的比率於短期內可能維持在高位，未來趨勢將取決於未來經濟情況，以及銀行與家庭之間相應的還款安排。

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