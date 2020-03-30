標準普爾發表報告指，儘管中國內地自爆發新冠肺炎疫情後慢慢回復常態，但是疫情在亞太區快速上升，對借貸人而言，情境有如1997年至98年亞洲金融風暴時般具挑戰性。儘管官方利率已然調低，各國政府亦相應推出紓困措施，但是該行認為，因應需求下跌，恐會影響到本身信貸情況欠佳的企業信貸質素下跌，及觸發違約情況上升。亞太區面對的收入損失，將達5000億美元之譜。

標普認為，亞太區企業進入下半年會面對艱難的信貸情況，疫情進一步影響中國市場以外的國家，不單令到商業及消費氣氛受壓，亦影響到人流及貨流。疫情在首季打擊中國市場同時，亦影響到歐美，最終會令亞太區陷入衰退。其估計，今次疫情影響到亞太區的產出之程度與亞洲金融風暴時期可比。亞太區今年的經濟增長將下跌2.2%，並料今年較後時間才出現U型反彈，按年跌4個百分點。至於中國的經濟增長，亦會放慢至只有2.9%。地區性的措施儘管為復甦舖路，但是新興市場仍然會面對經濟下行的風險。環球各國在採取措施防疫就算已有進展，今次事件的震盪卻對資產負債表及勞工市場留下永久性創傷，可能令到反彈幅度較低。中期而言對經濟影響有限，新冠肺炎疫情對亞太區的總收入永久損失，料達5000億美元。

疫情影響所及，標普估計，將令本地生產總值（GDP）收縮同時，並令環球經濟持續放緩，短期內亦會令市場對資金的需求受限，及影響到新債發行。尤其亞太區的企業或機構借款人多向銀行舉債，一方面金管機構採取降息及寬容政策，另一方面銀行界不見得會草草放款，這對信貸質素較弱的美元借貸者會構成困難。

以標普所見，新冠肺炎對汽車、建材、消費、博彩、金屬及採礦、零售、具周期性的運輸及運輸基建行業帶來衝擊。其估計，中國的商業及消費將於短期內回復常態，料需時數個月擺脫困局。較低的官方利率及刺激措施，將帶來紓困作用，但是需求受壓，將影響信貸質素欠佳的企業信貸質素下跌，及違約上升。各國因應疫情而推出的限制措施，則已經將環球經濟推向衰退。

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