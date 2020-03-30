中國光大銀行（6818）去年純利增10.97%至373.54億元（人民幣．下同），每10股派發股息2.14元，按年大增33%。中國光大銀行行長劉金表示，去年銀行盈利增長取得良好表現，但近月疫情爆發令貸款以至金融服務的需求大幅下降，對今年首季零售業務的收入造成影響，同時亦為銀行資產質量帶來挑戰，今年將繼續推數碼科技的戰略目標，並加大風險管理，從而提升銀行整體的盈利能力。

不過，中國光大銀行副行長姚仲友表示，疫情對銀行造成影響是客觀存在，但相信只是短期及暫時性影響，目前整體風險可控，中國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變；其次其業務結構相對同業有一定優越性，零售、餐飲、文化旅遊等深受疫情直接打擊的行業客戶，在銀行佔比較小，貢獻存款大約僅佔5%，因此影響相對較小。

另有消息指人民銀行將於近日降低存款基準利率，姚仲友回應指，基於中央不斷推進利率市場改革，預料貸款市場報價利率（LPR）將逐步下降，因此銀行貸款利率亦存在有小幅下行空間，同時存款利率亦將隨政策規範而出現下行，但未必完全同步下行，銀行將會加強科技應用及優化負債與資產結構，以保持穩定的利差水平。

至於今年首季表現，他又指目前來看，整體表現相對好於疫情爆發時的預期，但不代表沒有後期壓力，期望透過後續措施來對沖疫情帶來影響，包括強化資本管理，穩定盈利及銀行資產質量水平等。

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