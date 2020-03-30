建行首席財務官許一鳴表示，淨息差下行是趨勢。

為應對經濟下滑，人民銀行持續降低貸款利率，不利銀行息差，建設銀行（0939）首席財務官許一鳴表示，淨息差下行是趨勢，預計今年會下降0.1厘，除貸款利率下降，存款競爭亦有影響。去年該行淨息差下降0.05厘，貸款收益率利率其實是有所上升，擴闊淨息差0.16厘，而存款成本上升拖累去年淨息厘0.21厘。該行會貸款在貸款加強定價風險結構，存款着重零售和結算性存款。

建行在業績會表示，資產質量面臨較大壓力，截至2月底的平均不良率上升0.06個百分點，部分企業、行業受不同程度影響，取決於經濟恢復和企業整體發展。首席風險官靳彥民表示，壓力測試顯示疫情對該行境內資產質量總體影響可控。政府為企業提供紓困政策，幫助企業渡過困難，亦有助銀行減少資產質量問題。

靳彥民認為，人行准許企業延期還款至6月底的政策，對該行影響有限，監管有標準規定只限暫時面對困難的企業申請，而無法經營的客戶已分類進入不良類別，經結構調整後已經不多。

對於新冠肺炎疫情影響，行長劉桂平指全球已協調推出政策穩定經濟，中國亦在抗疫和經濟取得平衡，不少行業已復工復產，疫症對該行影響可控，他有信心今年可維持「合理增長」。

記者：歐陽偉昉

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