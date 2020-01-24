因應新冠肺炎疫情的影響，瑞安房地產（0272）主席羅康瑞表示，集團在今年首3個月銷售很低，當中在上海新天地的新盤銷售大跌九成，但是隨著疫情減退，近二至三周的銷售恢復得很快，估計整體樓盤銷售需時不太長便可恢復。集團旗下瑞安管理（上海）董事總經理王穎補充，預料今年總體住宅銷售目標達140億元（人民幣、下同）。

王穎進一步稱，疫情影響所及，令各地工地進度延誤2至3個月。現時除武漢的工地未正式復工，其他地盤已經相繼復工，但是因為面對復工後物流配送受影響，致材料出現短缺，因此復工後進度略慢。全年的銷售目標140億元，則是考慮到項目所在及市場反應後製定。

至於在租務方面，集團執行董事羅寶瑜表示，疫情對內地零售市場影響較大，但是集團已經推出減租措施，並且在之後與租客保持溝通，當中提供線上平台讓上海新天地的租客可向項目內的餐飲商戶訂購外賣，並且在武漢項目推出線上銷售。集團旗下的武漢的商場及寫字樓將安排於4月1日開業，上海的商場及寫字樓租戶則已大部份開門營運，其他城市的項目開業率亦處於80%至90%。另在上海新天地舉辦的春季時裝周改做直播及秀後找來KOL介紹品牌及產品，再結合在集團的線上平台及天貓直接銷售產品，藉此支持消費，她相信，隨著疫情變化，推動集團加快線上線下結合及銷售。

在財務方面，瑞房財務總裁孫希灝表示，會在中期維持負債率在60%以上，剛過去的年度負債率即使有所上升，但是實際水平亦只有約52%。

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