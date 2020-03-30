雖然在業績上形容今年為「集團歷年來最艱難的一年」，但去年純利跌35%、汽車銷售量跌9%的吉利汽車（0175），在疫情衝擊下仍然保持年初所訂下的2020年全年銷售汽車141萬輛目標；公司執董兼母公母吉利集團總裁安聰慧於業績視頻發布會上表明，未有任何下調銷售目標的打算，同時亦會繼續全球化步伐，與富豪合營的領克品牌，將按計劃於第四季全面進軍歐洲市場，吉利今年亦會推出6款新車。

安聰慧又指，雖然零部件供應受疫情蔓延全球而有一些影響，但在可控範圍內；而透過網上交易，銷售效果明顯。

雖然發展計劃不改，但吉利今年資本開支按年減少10.5%至68億元（人民幣，下同），副主席李東輝指出，在控制成本上，今年要做好管理現金流、投資等等控成本工作。另外為降低產業鏈風險，李東輝透露，在1月份疫情於中國爆發後，公司主動與銀行及經銷商聯繫，確保經銷商兌付順利，也協助他們與銀行進行票據展期、得到額度支持；同時亦向供應商提供預付款。李東輝指，在保障上下遊周轉下，2月份吉利的市佔率比1月還上升0.2個百分點至7.5%。

至於吉利與富豪合併一事，行政總裁桂生悅表示，已經完成聘請顧問工作，正就合併展開具體計劃研究，如有進一步進展會對外公布。

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