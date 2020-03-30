受新冠疫情影響，多間內房2020年合約銷售目標大縮水，不過世茂房地產（0813）逆市將今年目標訂在3000億元(人民幣．下同)，較去年2600.66億元增長15.4%。集團副主席許世壇表示，集團去年新增貨值達到5000億元，三分二由併購帶動，此增速亦已充分考慮疫情及未來一兩年對市場的預測，並預期今年毛利率能維持在30%水平，若合作項目較多則影響1至2個百分點，但股東應佔核心利潤增長20%目標不變，若計及戰略合作則再增3至4個百分點。

集團近期與福晟集團的千億合作成為焦點，許世壇否認如外間所說「要花很多錢，揹很多債」，相反戰略合作正順利推進中，現正助福晟復產及債務重組。世茂福晟今年的銷售目標300億元，土儲1200億元，舊改貨值3000億元，將會分階段發展，當中鄭州的舊改項目已摘牌。

集團一直有意安排在兩年內分拆酒店及物業管理業務上市，會上許世壇提到，福晟提供了許多商業資產，集團亦收購了對方的物管公司51%，為旗下物管增加了1500萬平方米的管理面積。

被問到會否需要出售部分不優質資產，會否影響上市進度時，他表示不會，希望提高速度，今年內提升資產，在市場流動性好一點或價格好時，能處置一些非優質、非核心的資產。

截至2019年底集團土地儲備貨值未包含戰略合作已達1.3萬億元，並計劃將年度回款的5成繼續用作土地投資，30%作工程支出，按目標回款率8成計，土儲投資或約1200億元水平。許世壇指出，相信今年受疫情影響收併購機會更多，但好的標的不多，會審慎而行。

談到疫情對商業或酒店的影響時，許世壇表示，疫情對於酒店業務的影響很大，因為「酒店、商業與住宅不同，錯失了幾個月不會全彌補過來」，原預期今年酒店收入可達30億元，現在已下調至23億元水平，由增長30%下調至5%。他預期，內地一些內生型城市的酒店會復蘇較快，可能正月份已陸續回復正常，但一線城市或需下半年，希望下半年能做得更好。至於商業預計影響收入也達2至3億元或更高，連同酒店收入約影響總11億元，但希望能控制在8億元水平。

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