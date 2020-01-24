以同股不同權架構上市的美團點評（3690）公布全年業績，截至去年底止，年內扭虧為盈，溢利錄22.36億元（人民幣．下同），2018年同期錄得虧損1154.93億元，每股盈利0.38元，不派息。

集團錄得收入975.28億元，按年增近五成，該增加主要受交易用戶人數及其購買頻率增加所推動，平台的交易金額增至2019年的6821億元，變現率亦由2018年的12.6%升至2019年的14.3%，加上集團對新業務的探索，皆令收入有所上升。其中餐飲外賣分部的收入增43.8%至548億元；到店、酒店及旅遊分部的收入223億元；新業務及其他增81.5%至204億元。

期內，集團毛利總額由2018年的151億元增至323億元，同比增 長114%；經調整EBITDA及經調整溢利淨額分別為73億元及47億元；經營現金流量由2018年的負值92億元轉為2019年的正值56億元。

由於疫情的影響，集團估計 2020年第一季度收入將會錄得同比負值增長及經營虧損。由於不斷變化的情況存在高度不確定性，集團在此階段無法完全確定對2020年全年的預期影響；然而，如果隨着疫情的持續使得用戶需求及商家運營需要更長的時間才能恢復到正常水平，集團於未來幾個季度的經營業績亦會受到不利影響。

單計第四季，集團錄得溢利14.6億元，2018年同期蝕34.14億元；收入281.58億元，同比增42.2%；經調整EBITDA錄21.79億元，2018年同期為8.54億元。

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