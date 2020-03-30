日本軟銀早於2015年首次投資美國衛星通訊初創企業「OneWeb」，據外媒報道正申請破產保護。根據法院文件，總部設於倫敦的OneWeb在美國當地申請第11章的破產保護，令其可以留待當前的金融動盪完結後，提出融資和重組等方案，或是出售公司。日本軟銀、空中巴士（Airbus SE）及其他投資者曾向其投資超過34億美元（約263.6億港元）的資金。

OneWeb方面表示，營運資金近乎耗盡，由於計劃建造一個由約70個航天器組成的人造衛星，因此要尋求更多的資金，不過新冠肺炎大流行摧毀金融市場，並使全球經濟放緩，因此使其融資困難。據相關法庭文件顯示，日本軟銀是OneWeb最大的債權人，債款高達9.03億美元（約70億港元）。另外，OneWeb表示，已與軟銀達成協議動用手頭現金支付破產保護的即時費用，並正在積極爭取一筆大規模的破產貸款，以維持營運資金。在申請破產保護前，OneWeb裁走九成員工，並停止非必要部門，全職員工數目從，從531名減至74名。

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