TCL電子（1070）執行董事兼首席執行官王成今午在業績發佈會上指出，新冠肺炎疫情影響下，影響其經營的不同海外市場程度不同，短期訂單難免受到影響，首季銷量亦見下跌，集團因應要求加強匯報頻率，在美國經沃爾瑪及Target的銷售渠道亦變得重要，料美國推出總值2100億美元措施支持供應鏈產生效用下，加上5月份商業活動逐步回復，料最終幫助整體銷售回升。他相信，消費者會對性價比較強的產品會有需求，集團已作出準備。

王成又指，集團的工廠已基本全面復工，並對全年銷售維持增長保持信心，暫時無計劃調整銷售目標。展望未來，TCL在海外會以印度、俄羅斯及日本為重點市場，並且會提升越南及俄羅斯的產能，及在印度建新廠，並且會強化商業顯示業務，及開發智能會議、教育及交通等應用場境相關方案。旗下智能家居方案，亦擬伸展至長居公寓及智能酒店市場，並且聯同螞蟻金服等合作伙伴，做好商業（B端）市場。集團展望2021年應用服務利潤佔比提高至50%。內地的市場則會朝向大屏、高清及高音質的產品去開發，並且講究智能化及動性。

記者：陳偉燊

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