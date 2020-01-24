俗稱武漢肺炎的新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，今早有報道引述美國傳染病專家Fauci指，美國因疫情死亡人數最高可能達到20萬人，拖累美股期貨以及港股均下跌，即使今早內地央行再降逆回購利率，但恒指今早低開463點後，最多曾跌510點跌穿23000點，午後曾倒升7點，收市跌309點或1.32%，報23175點，企穩10天線(22796.83點)，成交金額1079億元，較上日減少11.82%；國指跌102點或1.08%，報9402點。

41隻藍籌下跌，7隻上升，2隻無升跌。其中，中石油（0857）升2.75%，收報2.62元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌4.92%，收報28元，是跌幅最大的藍籌。蒙牛（2319）升2.72%，收報26.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；匯控（0005）跌1.98%，收報44.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。

下跌集中於重磅股及受疫情影響的股份，例如騰訊（0700）、友邦（1299）、濠賭股等，騰訊跌1.52%，收報376.6元；友邦跌0.87%，收報68.15元；銀娛（0027）跌4.81%，收報40.6元。

而上升的則是內需股如蒙牛、中石油、中石化（0386）、神華（1088）、旺旺（0151）、恒安（1044）。中石化升1.1%，收報3.68元；神華升2.09%，收報14.66元；旺旺升1.65%，收報5.56元；恒安升0.54%，收報55.6元。

但個別內需股因公布業績而股價波動。吉利（0175）中午公布全年業績，截至去年12月底止，集團錄股東應佔溢利81.9億元人民幣，按年跌35%。吉利收市跌4.08%，收報11.28元。石藥（1093）公布，截至去年12月底止全年業績，純利37.14億元人民幣，按年增長20.56%。石藥收市跌0.12%，收報16.22元。

內地消費股表現較佳，不過其他消費股，特別是明言受到疫情影響的則下跌。維他奶（0345）早前發盈警，今早股價顯著受壓，最多跌13.7%，低見23元，收報23.2元，跌12.9%。思捷環球（0330）今早復牌，股價隨即大挫，曾低見0.54元，創歷史新低，最多急挫28.95%，收報0.65元，跌14.4%。