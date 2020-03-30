摩根大通的策略員John Normand指出，最具風險的資產包括股票及信貸項目，已經因應衰退發展而已經見到低點，現時更見到市場已經滿足市況回穩及復蘇的大部份條件，例如出現衰退市況的價錢、投資者逆轉持倉，及當局推出額外的財政刺激措施。他認為，新冠肺炎感染率會保持高企，但是在歐美的擴散速度會放慢。

他又指，在新冠肺炎感染引致經濟衰退的深度及時間長度處於不明朗下，具備風險的市場會維持波動，除了石油及個別被債務問題影響的新興貨幣之外，大部份具風險的市場可能已經見到低位。他估計，大部份具風險的資產會在第二季度上升，並建議投資者留意已經超賣的市場，尤其是那些獲中央銀行直接入市的市場。最佳再入市的時間，是對商業周期預測有高度信心者，選擇在增速下跌之前一季入市，或是估值到達極端低位，尤其那些選擇由上至下去分析者，均會認為現時是重新入市的時候。摩通根據其多元化的資產組合，基本給予股票市場增持的評級，並與信貸市場的短倉及美元的長倉作部分對沖。

John Normand預期，未來市場的調整並非以整體斜度去量度，而是按廣度及資金源而定，並謂其環球策略員相信，證券的風險回報傾向下跌，原因是因為借助紓困方案炒升的力量會消退。他更提醒，並非所有已經跌至便宜水平的市場均值得購入。已發展市場的債券更應該用作分配轉做投資平宜的證券及信貸項目，信貸項目的風險回報會比股票為高，因此預期在未來幾周，按經調整的波動性而言，為博尋底的更佳選項。至於新興市場方面，他認為，就算當地市場的基本因素未來會有改善，但是因為美元有機會有顯著下跌，因此料有利發展中國家，建議可以涉足當地的股債。

不過，並非每個人均認為大市已經到達谷底。高盛的David Kostin便指，他預期未來幾周市場會進一步走低。他認為，投資者需要注意的，包括疫情擴散放慢、財政及金融政策見效、投資者的持倉處於低水平。David Kostin參考的要項，基本與John Normand相若。John Normand留意的要項，則是參考摩通那些運用從下而上模型的分析員的分析模式，尚包括歐美的信貸及通脹情況、歐洲周邊國家的主權狀況等。