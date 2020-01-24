外電報道，富瑞集團（Jefferies Financial Group Inc）今日公布，旗下美國最大投行集團之一富瑞（Jefferies Group）首席財務官Peg Broadbent因感染新冠肺炎而引起的症狀病逝，終年56歲。報道續指，事件標記着首位華爾街高層因新冠肺炎而離世。

資料顯示，富瑞總部位於紐約，為大型全球證券及投行集團，於29個城市提供金融諮詢、財富管理等服務，其亞太總部位於香港，於北京有辦事處。Peg Broadbent自2007年起擔任富瑞集團首席財務官一職，在此之前，他曾在Morgan Stanley工作16年。

富瑞行政總裁Rich Handler及主席Brian Friedman於本周日的電郵聲明中表示，Broadbent曾帶領公司渡過順利及艱難的時刻，對其離世表示沉痛悼念。於另一份聲明中，Handler及Friedman則表示，Broadbent的離世亦提醒著人們，生活中排在最優先的應是身邊好友愛人的健康和幸福。

再早前，富瑞曾發表聲明，指大多數員工已經在家辦公。外電數據顯示，新冠肺炎於美國現已感染逾13.97萬人，有逾2400人因此死亡。

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