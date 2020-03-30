澳門統計暨普查局最新公佈資料顯示， 2月份有營業的酒店及公寓為115間，可提供客房有3.7萬間，較2019年2月減少3.8%。受新型冠狀病毒肺炎疫情持續影響，入境旅客大幅減少，2月份客房平均入住率僅為15%，同比大幅下跌76.9個百分點。五星級酒店入住率顯著減少84個百分點至10%，二星級酒店及公寓的入住率分別為36.9%及43.3%，跌幅相對較低，分別下跌33.8個百分點及22.3個百分點，主要是有部份客房提供予外地僱員作住宿用途。

2月份酒店及公寓住客只有15.7萬人次，同比減少85.4%。來自不同國家/地區的住客均錄得八成或以上跌幅，內地及香港的住客分別只有10.6萬及2.1萬人次，按年減少86.3%及81.0%。住客平均留宿1.8晚，較2019年同月增加0.3晚。

首兩個月酒店及公寓的客房平均入住率為50.3%，按年下跌42.1個百分點；住客亦減少46.4%至123.6萬人次，其平均留宿時間則增加0.1晚至1.6晚。2月參團訪澳旅客僅錄得200人次。

記者：陳偉燊

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