本地健康護理產品供應商滿貫集團（3390）今起招股，招股價每股1.48元至1.52元，公司啟用靈活定價機制，招股價最低可較下限再下調10%至每股1.34元。每手2000股，入場費3070.63元。公司全球發行1.9242億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎2.58億元至2.93億元之間。招股期至本周五（4月3日）中午12時截止，下周一（4月6日）定價，預計4月15日掛牌。基石投資者為雅各臣（2633），認購總額8000萬元。獨家保薦人為申萬宏源。

截至今年1月31日，公司資產負債比率錄得152.6%，集資所得額約45%將用作償還部分銀行借款。此外，約15%所得款項將用於擴大及提升銷售業務，包括擴大分銷業務至內地市場、設立新網上商店、收購當地分銷商、購買存貨等。進軍中國市場方面，根據招股書，公司今年3月與華潤醫藥（3320）就於中國成立合營企業簽訂協議，藉此將分銷業務拓展至內地。華潤堂為公司往績紀錄期五大客戶之一。

其他集資用途方面，約10%將用作為客戶引入新的第三方產品，及開發新自家品牌產品；約5%用於資訊科技系統升級、加強企業資源計畫、客戶關係管理及倉庫管理等；約15%將用作於進一步投資於品牌管理，包括實施營銷及推廣活動等。

公司上市後，董事會主席兼行政總裁王嘉俊將持有56.01%股權，華潤醫藥旗下子公司將持有公司18.99%股權，由華潤堂總經理、公司非執董姚青琪控股的世能國際投資將持有0.95%股權。公眾股東持股24.05%。

根據招股書，滿貫集團經營模式包括分銷業務，即向品牌商採購中成藥、保健品等，再向連鎖零售商等分銷產品；及零售業務，即直接向大眾銷售產品，主要透過京東旗下平台及天貓國際進行。按產品分類，去年分銷業務保健品佔總收入41%，分部收入錄得2.67億元，按年跌10.1%。中成藥分部佔總收入38.2%，錄得收入2.87億元，按年跌9%。此外皮膚護理、個人護理分別佔總收入5.6%及3%。零售業務去年錄得收入7億元，按年微升1%。

去年全年，計入上市開支公司純利錄得5452萬元，按年大跌46%。撇除上市開支、IPO前可換股票據利息等的經調整溢利則錄得6694萬元，按年跌37%。全年收入錄得7億元，按年升1.1%。公司指，去年業績增長勢頭受到下半年本地社會運動影響，因此僅錄得微升。

記者：馬迪帆

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