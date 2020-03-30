近期受疫情及環球經濟陰霾影響，內房股債市首當其衝，正榮地產（6158）在投資者電話會議上，被問到會否回購股債時，執董、副總裁兼財務總監陳偉健表示，如果債市再有重大波動不排除會回購，因為公司與投資者是「朋友關係」及「同坐一條船」，不會不考慮對方。正榮大股東歐宗榮之子、非執董歐國偉亦表示與大家利益一致，未來不排除增持或回購，以提升股東的回報。

至於今年公司將合約銷售目標定在1400億元（人民幣，下同），按年僅增7.1%。執董、董事長兼行政總裁黃仙枝及管理層多次表示，內部的目標更樂觀一點點，認為疫情主要影響首季銷售，但三月已復工復產，已見到三月合約銷售明顯反彈，達到春節前水平，相信四月能恢復原來的情況，對各項指標影響不大。今年供貨2300億元以上，按去化率60%便能完成目標。

去年集團的毛利率稍降，陳偉健解釋指，主要是處理一些在融資成本較高時拿到，又被限價的老項目影響。因為研判後覺得再不出售這些項目，成本只會愈來愈高，也想把資金回籠，故導致毛利率下降了兩個百分點，但目前項目毛利率均在22-25%水平。黃仙枝則指，雖然這些由招拍掛公開拿取的項目毛利率較低，但淨利潤率並不低，亦有信心今年淨利潤率及核心淨利潤率再進一步提升。

集團又提到今年淨負債有意控在70%水平，去年底為75.2%，融資成本降到7%，去年底為7.5%。陳偉健指出，今年集團有意進一步置換高息的舊債，也會降低非標融資在兩成以內，除非其成本合理，否則非標融資會一直下降。

他又表示，目前國內流動性較好，像開發貸、業主按揭貸款都有放開，境外則比較波動，但集團已獲發改委批出7.5億美元額度，也在跟進第二筆銀團，手上現金充裕。

記者：方楚茵

其他報道

【公司業績】吉利去年少賺35% 稱今年或是集團最艱難的一年

【港股午市】恒指半日跌303點 23000點失而復得

【選股王】永利澳門反彈力強 為濠賭股入市首選

【公司業績】石藥全年多賺20.6% 息20仙

【公司業績】潤電去年多賺67% 末期息0.348元

【A股午市】兩市半日齊挫 創板指跌逾3%

【寬鬆抗疫】人行下調7天期逆回購利率至2.2%

【新股消息】智中國際今招股集1.25億 連續3年墊款予大股東

【國家政策】工信部稱進一步推動汽車業發展 比亞迪逆市升

【新冠肺炎】李顯龍料全球疫情或持續數年 旅遊航空業幾乎已死

【樓價企硬】標普：預計今年上半年樓市成交仍然呆滯

【股份異動】思捷復牌急挫創新低 歐洲附屬申請破產保護

【全部都要】習近平：既要保證生產 還要保證身體健康

【疫市增持】金融時報：老虎環球基金增持TikTok母公司

【股份異動】維他奶發盈警 曾插13%

【公司業績】國藥全年多賺7.1% 料疫情令首季業績倒退