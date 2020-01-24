憂慮疫情持續擴散，恒指今早隨美股期貨低開463點，最多曾挫510點或2.18%，低見22973點，23000點關半日失而復得，半日收市跌303點或1.29%，報23181點，成交金額575億元；國指跌85點或0.9%，報9419點。

神華（1088）升3.9%，收報14.92元，是升幅最大的藍籌。工行（1398）升0.96%，收報5.27元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；騰訊（0700）跌2.25%，收報373.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低57點。

藍籌股方面，受疫情影響的股份跌幅較大，金沙中國（1928）跌5.94%，收報27.7元，是跌幅最大的藍籌，另一濠賭股銀娛（0027）緊隨其後，半日跌5.28%，收報40.4元；而貿易相關的舜宇（2382）跌5.14%，收報101.6元；萬洲（0288）跌4.54%，收報6.94元；業績公布前吉利（0175）跌3.57%，收報11.34元；創科實業（0669）跌3.5%，收報48.3元。

油價下跌，紐約期油收報20.47元，跌4.83%；布蘭特期油收報23.4元，跌6.14%。油股個別發展，中海油（0883）跌3.73%，收報7.48元；中石油（0857）無升跌，收報2.55元；中石化（0386）升0.27%，收報3.65元。

疫情影響力較大，油價下跌並未使航空股受惠，國航（0753）收報4.83元，跌5.85%；南航（1055）收報3.18元，跌5.07%；東航（0670）收報2.57元，跌6.55%；國泰（0293）收報8.09元，跌0.37%。

標普預計今年上半年樓市成交仍然呆滯，地產股向下，恒地（0012）跌2.22%，收報28.65元；新地（0016）跌2.43%，收報98.55元；新世界發展（0017）跌2.9%，收報8.05元；長實集團（1113）跌1.34%，收報40.45元；信置（0083）跌2.06%，收報9.03元。

維他奶（0345）早前發盈警，今早股價顯著受壓，最多跌13.7%，低見23元，半日收報23.6元，跌11.4%。

工信部表示，將對新能源汽車相關政策作出調整，進一步推動汽車產業發展。電動汽車企比亞迪（1211）半日升3.7%，報39.85元。

思捷環球（0330）今早復牌，股價隨即大挫，曾低見0.54元，創歷史新低，最多急挫28.95%，半日收報0.71元，跌6.5%，成交額1086萬元。

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