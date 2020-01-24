華潤電力（0836）公布去年全年業績，股東應佔利潤為65.9億元，按年增66.83%，每股基本盈利為1.37元，末期股息為每股0.348元，連同中期股息每股0.20元，2019年股息總額為每股0.548元。

集團去年錄營業額677.58億元，按年跌11.93%，主要是由於去年集團出售山西煤炭資產並減持阜陽電廠股權，導致營業額下降，其次為人民幣兌港幣匯率同比貶值約4.3%，使得以港幣呈列的營業額數值同比下降，以及附屬電廠的總售電量同比下降1.6%。

展望今年，集團指，受疫情影響，農曆新年後部分煤礦的復產時間較預期推遲，同時用電需求也在低位徘徊。集團已及時提高煤炭庫存，以應對疫情的影響。同時做好準備，在疫情結束後，當用電需求明顯回升時，爭取搶發多發電量。另外，由於疫情持續，旗下在建電廠在農曆新年後被迫推遲復工時間，可能會影響部分風電項目的投產日期。中國政府已明確2021年開始實行風電平價上網政策。集團繼續加速建設風電項目，力爭於年底前完成建設目標。

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