恒指跌303點，收報23181點，成交金額575億元。美股周五回落，周末期間新增確診人數逐升，亞洲股市早段美股期貨曾跌2%，日股一度熔斷。之後美股期貨回穩，亞洲股市也從日低回升。工信部表示後續會有更多利好新能源汽車措施出台，比亞迪（1211）升3.9%。政治局決定發行特別國債，並且加大地方專項債額度，基建股強勢，中鐵建（1186）、中鐵（0390）及中交建（1800）升幅介乎0.8%至2.6%。

周末期間疫情消息都比較差，但全球股市表現相對穩定，市底有所改善。今早人行下調7天逆回購利率，由2.4厘降至2.2厘，中港股市也沒有反應。但整體而言市況在回穩，疫情負面消息暫難拖累大市。

若認為股市已充份反映疫情帶來的利淡因素，可以趁市況回調低吸博中線回升。今早跌幅較大的濠賭股可以一試。澳門是抗疫最成功的地方，賭場也已重新開業，但中國擔心輸入個案引發第二波疫情，既禁止外國人入境，民眾回國也要隔離14天，措施等同禁止民眾外遊，變相令澳門再度封關，濠賭股受到消息影響又再回落，今早更再次迫近前低位。

理論上，若疫情在第2季減退，澳門博彩業復蘇最快的應該是貴賓廳客戶，中場則可能要到第4季才逐漸回復正常。從這個角度看，永利澳門（1128）主力貴賓廳業務，反彈力應較強。以圖論勢，永利近期也出現低位愈來愈高之勢，由10元、11元，今早下跌但仍守在前低位之上，是濠賭股中入市的首選。

張兆聰

明報首席評論員