本地外牆工程分包商智中國際（6063）今日起招股，招股價每股0.25元至0.29元。每手8000股，入場費2343.38元。公司全球發行5億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎1.25億元至1.45億元之間。招股期至本周四（4月2日）中午12時截止，同日定價，預計4月15日掛牌。獨家保薦人為創陞融資。

集資用途方面，約57.8%將用於上市後獲判項目的前期成本撥資；約11.2%將用作就獲判項目出具履約保證的抵押；約15%將用於加強香港的專業人員團隊；約14.6%將用作於中國成立內部系統設計團隊；約1.4%將用作一般運營資金。

公司上市後，公司主席、行政總裁兼控股股東朱國歡將持有75%股權。招股書顯示，由2017年至2019年度，智中國際連續3年向朱國歡撥出墊款作私人用途，並記錄為投資活動。其中去年墊款510萬元，2018年墊款210萬元，2017年則為110萬元。此外，去年公司曾以66.8萬元出售一架汽車予朱國歡，而過去三年每年公司亦會撥款支付一份人壽保險合約。

去年全年，公司純利錄得3649萬元，按年升12.1%。毛利錄得6178萬元，按年升21.7%。各分部毛利率方面，外牆工程為30.6%，建築金屬飾面為30.7%。於最後可行日期，公司有23個項目在進行中。其部份近期承接的工程，包括香港西九龍站項目的鍍鋁層、玻璃幕牆等，香港高等教育科技學院柴灣校園的幕牆等。截至去年9月30日，公司資產負債比率為71.4%。

記者：馬迪帆

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