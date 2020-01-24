美股期貨因憂慮疫情或引致20萬人死亡而下跌，拖累亞股表現，恒指今早低開463點或1.98%，報23020點，成交金額27億元；國指今早低開189點或2%，報9315點。

神華（1088）升0.97%，報14.5元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點。恒安（1044）跌4.97%，報52.55元，是跌幅最大的藍籌；騰訊（0700）跌2.77%，報371.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低70點。

中石化（0386）公布，去年純利跌8.7%至575.91億元人民幣，扣除非經常性損益的淨利潤則跌9%至542.71億元人民幣。中石化跌2.47%，報3.55元。

建設銀行（0939）去年稅前利潤按年升5.9%至3265億元人民幣，股東淨利潤按年升4.7%至2667億元人民幣，符合市場預期，當中普通股股東之淨利潤按年升4.8%至2627億元人民幣。建行跌1.43%，報6.2元。

思捷（0330）根據德國破產法例第270b條，就6間歐洲附屬公司申請啟動財產保護訴訟程序，即自行管理重組程序。同時，其正探索進一步融資方案。開市報0.7元，跌7.8%。

安樂工程（1977）受到多項大型承包項目於2018年內完工，加上部份承包項目受第三方延遲影響，因此拖累其股東應佔溢利降至只有2.42億元，按年跌23.06%。開市報1.08元，無升跌。

中興通訊（0763）去年轉虧為盈，全年股東應佔純利錄得51.48億元人民幣，2018年則錄得虧損69.8億元人民幣。開市報23.3元，跌2.3%。

長江生命（0775）公布，全資附屬公司已與新加坡科技研究院的附屬公司訂立許可協議，據此在香港及全球製造、分銷、推銷及出售可供新冠肺炎測試的檢測試劑盒，可供2至4小時內提供測試結果，令患者可以迅速隔離及接受治療。該股今早復牌。開市報1.15元，升8.4%。

維他奶（0345）發盈警，預計今年3月底止的全年純利按年減少25%至35%。開市報25.7元，跌3.5%。

工商銀行（1398）公布全年業績，純利按年上升4.89%，至3122.24億元人民幣。工行跌1.92%，報5.12元。

中國銀行（3988）公布去年業績，股東應享稅後利潤為1874.1億元人民幣，按年升4.06%。中行跌1.71%，報2.88元。

今日多間公司公布業績，包括以下幾間，今早開市表現如下。吉利（0175）開市報11.4元，跌3.06%；美團（3690）開市報88.2元，跌1.23%；永利澳門（1128）開市報12元，跌2.44%。

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