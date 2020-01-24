上周五美國總統特朗普簽署美國史上規模最大的2萬億美元刺激經濟計劃，不過，歐美股市下跌逾3%，其中道指跌4%、標普跌3.37%、納指跌3.79%、英國富時100跌5.25%。今早有報道引述美國傳染病專家Fauci指，美國因俗稱武漢肺炎的新冠肺炎死亡人數最高可能達到20萬人，而特朗普亦預計疫情死亡高峰預計兩周左右出現，並將社交距離指引延長至4月30日，美股三大指數期貨下跌逾1.1%；亞洲股市個別發展，日股跌3.25%；韓股跌2.88%，澳股升1.53%。

上周五，港股ADR跌531點或2.32%，報22952點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.57%，折合報376.38元；匯控（0005）跌1.4%，折合報44.76元；建行（0939）3.06跌%，折合報6.1元。

今日焦點股份可留意：

中石化（0386）公布，去年純利跌8.7%至575.91億元人民幣，扣除非經常性損益的淨利潤則跌9%至542.71億元人民幣。

建設銀行（0939）去年稅前利潤按年升5.9%至3265億元人民幣，股東淨利潤按年升4.7%至2667億元人民幣，符合市場預期，當中普通股股東之淨利潤按年升4.8%至2627億元人民幣。

思捷（0330）根據德國破產法例第270b條，就6間歐洲附屬公司申請啟動財產保護訴訟程序，即自行管理重組程序。同時，其正探索進一步融資方案。

安樂工程（1977）受到多項大型承包項目於2018年內完工，加上部份承包項目受第三方延遲影響，因此拖累其股東應佔溢利降至只有2.42億元，按年跌23.06%。

中興通訊（0763）去年轉虧為盈，全年股東應佔純利錄得51.48億元人民幣，2018年則錄得虧損69.8億元人民幣。

長江生命（0775）公布，全資附屬公司已與新加坡科技研究院的附屬公司訂立許可協議，據此在香港及全球製造、分銷、推銷及出售可供新冠肺炎測試的檢測試劑盒，可供2至4小時內提供測試結果，令患者可以迅速隔離及接受治療。該股今早復牌。

維他奶（0345）發盈警，預計今年3月底止的全年純利按年減少25%至35%。

工商銀行（1398）公布全年業績，純利按年上升4.89%，至3122.24億元人民幣。

中國銀行（3988）公布去年業績，股東應享稅後利潤為1874.1億元人民幣，按年升4.06%。