美股上周急升後周五回吐，但全周計仍升13%，暫應視作正常調整。3月份各國政府和央行都火力全開，倒是中國這邊一直很平靜，竟然連LPR利率也沒有下調。但剛召開的政治局常務會議決定要發行特別國債，增加地方政府專項債規模，反映財政政策即將發力，預料陸續有刺激舉動出台。

中央對疫情的看法一直是影響短暫，較接近SARS時的情况。2月底全國確診個案大幅減少後，重點已轉向復工復產。豈料全球疫情失控，外需勢將斷崖式下跌，估計中央在過去兩周在沿海出口地區摸底後，也發現情况有變，政策由觀望轉向發力。

從政治局會議的論述，重點仍然是財政方面。特別國債是1990年代後期創立的，當時亞洲金融風暴後中國經濟陷入困境，時任總理朱鎔基發行特別國債大搞基建，最終GDP成功「保七」。現在重施故技，重點仍是基建。至於是新基建還是鐵公基，筆者較傾向是後者，事關投資額度大、見效快、創造就業量大。5G、特高壓等則始終金額有限。會議另一重點是沒有提及房地產，反映中央並沒有改變「房住不炒」的想法，或暫時未到出手的時機。短線而言，基建股優於內房股，但宜短不宜長。

市盈率跌至僅5倍水平

長和（0001）及長實（1113）獲誠哥增持，上周五股價應聲彈起。早年誠哥每次增持都是入市的信號，但自從世紀重組後誠哥逐漸淡出，市場或因要求管理層折讓、或因長和系與中方關係不如前、又或者業務全是缺乏增長的傳統業務等因素，近年增持對股價都沒有太多支持作用，過去3、4年都是一個漫長下跌趨勢。

長和的業務包括港口、零售、基建、電訊、能源等，全都不是市場喜愛的行業，尤其是在經濟好、股市升的時候，沒有多少投資者會為追求穩定而買長和。長和市盈率一跌再跌，由剛重組後的10倍，到18、19年僅7倍至8倍，到近期急挫後低見4倍至5倍。

從長和的股價走勢來看，市場對於業務前景看得很淡。無可否認，歐洲疫情失控，集團在當地零售業務令人擔憂，市場也一定看淡意大利的電訊業務。但主席李澤鉅在業績會上直言，上述兩項業務在疫情下表現平穩，油價下跌會令赫斯基能源虧損，但以每桶25美元計算，也僅虧損約21億港元，相對於集團去年的EBITDA、EBIT和純利1360億元、753億元以及398億元，並不是一個大數目。

現金流強勁 股息率超過6.5厘

長和重組後，至今每年EBITDA和盈利都是年年增長，儘管幅度多只有單位數字。考慮到近年既有中國暴力去槓桿的2018年，也有貿易戰大打出手、香港局勢動盪的2019年，可以看到集團的業務是非常具防守力的。無奈估值不斷下移，市盈率僅5倍、股息率超過6.5厘。要留意，集團派息比率不足40%，加上自由現金流強勁（FCFE）達到176億港元，雖然去年度是重組以來首次沒有增加派息金額，但要維持派息卻是輕而易舉。

[張兆聰 還看今朝]