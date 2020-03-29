香港政府一再決定不封關，最終受疫情影響要實施包括禁止在公眾地方四人以上的聚集，限制食肆客人數量等防疫措施，為期14日。明日將是「禁聚法」第一日生效的工作日，理論上股東會亦要為此讓路，但似乎上市公司處理方法各有不同。

阿里健康（0241）、長盈（0689）及財訊傳媒（0205）先後宣佈押後明天召開的股東會。由於股東會延期本身按例亦需舉行股東會決議，結果上述3間上市公司明日依然要召開股東會，由主席提呈，將股東會延期至適當日期及時間。

不過由於「禁聚法」限制聚會人數，阿里明確表示，延期是以股東的健康和安全及對該規例的遵從為最重要的考慮，明天股東會除延期議案外，不會討論其他事項，所以建議股東不要親身出席，並明言如果股東打算親身出席，有機會不被獲准進入會議場地。

不過在「禁聚法」下亦有「勇者」，世紀娛樂國際（0959）、建溢集團（0638）及瑞港建設（6816）就決定如期在明日舉行股東大會。建溢明言出席者均須接受強制體溫檢查，體溫高於攝氏37.3度均不得進入會議室，並一定要在股東特別大會的期間佩戴適當的口罩，以及將不會提供茶點，以免與會者緊密接觸。瑞港公告則指，大會主席會確保股東會不會違反包括「禁聚法」在內的香港法例，否則可能即時休會。