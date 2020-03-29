中石化（0386）公布，去年純利跌8.7%至575.91億元人民幣（下同），扣除非經常性損益的淨利潤則跌9%至542.71億元，每股基本盈利為0.476元，按年跌8.7%，派末期息每股0.19元，按年跌26.9%，連同中期派的0.12元，全年股息0.31元，較2018年同期的0.42元，全年派息跌26.2%，派息比率為65.3%。

中石化去年營業收入按年升2.6%，報2.97萬億元，歸因於公司經營規模擴大及貿易業務量同比增加。集團去年外銷原油、天然氣及其他上游產品營業額為1,111億元，按年增長18.8%﹔煉油事業部和營銷及分銷事業部對外銷售石油產品實現的對外銷售收入為1.5352億元，按年跌1.5%，佔集團的營業額及其他經營收入的51.8%﹔化工產品對外銷售收入為4,255億元，按年跌7%，佔營業額及其他經營收入的14.3%。2020年，公司計劃資本支出1,434億元。

集團指，展望2020年，受疫情影響，世界經濟不穩定性、不確定性持續增加，預計國際油價將於低位震蕩。儘管疫情會對中國經濟造成短期衝擊，但深信中國經濟長期向好的基本面沒有改變，中國政府為降低疫情影響而迅速實施的一系列惠企政策舉措，將支持實體經濟較快恢復發展。相信隨着境內疫情防控形勢的持續向好，被抑制、被凍結的石油石化產品需求將快速釋放。