財政司長陳茂波發表網誌，指後日公布的零售銷售數據亦會繼續呈大幅下跌，按現時情況來看，估計疫情在今年第二季仍會相當棘手。近日政府實施了新的防疫措施，明白此嚴厲的防疫措施對本已陷入困難的一些中小企而言是「雪上加霜」，令更多企業會有裁員、結業的壓力，特區政府已作出承諾，對受疫情打擊和受防疫措施影響的行業，繼續作出支援，尤其是支持當中的打工仔，並鼓勵僱主與僱員共渡時艱。他表示，將推出不同措施，包括第二輪的「防疫抗疫基金」，以支援陷入困境的行業和僱員。

近日生效的新防疫措施，包括禁止在公眾地方四人以上的聚集，限制食肆客人數量，關閉戲院、健身房等設施，為期十四日。陳茂波指，只有疫情愈快受控，市民的生活和商業活動便愈能早日恢復正常，商業信心、經濟和就業市場才能早日好轉。防疫抗疫仍是當下第一要務，必須市民合作遵從。

他又指，全球各地都沒有過去的經驗可以借鏡，都只能「摸著石頭過河」。在遏制疫情進一步惡化、避免醫療系統崩潰的前提下，適量維持一定的公共服務和經濟活動，同時盡力支持承受著巨大壓力的各行各業和僱員，是市民對政府的期望。

他又提到，整個社會需要有心理準備，今次的防疫抗疫穩經濟工作極具挑戰，而且會糾纏較長時間。有本地衛生專家指，今次全球疫情有可能仍要持續一年半載才能得以緩和，而即使成功研發疫苗，最快也要明年中才能投入使用。換言之，類似2003年沙士時本港經濟可在幾個月後迅速反彈的情況，今次或許難以重現。