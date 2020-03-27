【清盤大流行】思捷申請歐洲業務破產保護
文章日期：2020年3月27日 23:32
思捷（0330）今晚發公告指，繼3月中公佈，受到歐洲爆發新冠肺炎影響，導致歐洲的所有店舖及將近所有特許經營店舖關閉，對集團的銷售造成重大負面影響後，歐洲的附屬公司的情況進一步嚴重惡化，目前僅靠疲弱的電子商務產生營業額，然而營運成本依然持續累積。為了保障集團的償付能力及資金流動性，其於今日根據德國破產法例第270b條，就6間歐歐洲附屬公司申請啟動財產保護訴訟程序，即自行管理重組程序。同時，其正探索進一步融資方案。
思捷指，有關程序只適用於資金仍然有流動性的企業，免受個別債權人追討。主管法院已作出回應，並讓該等附屬公司實施臨時自行管理，重組計劃草案須在6月29日之前提交，並須經債權人和法院批准。重組計劃將有助該等附屬公司大減負債至可持續及可管理的水平，並符合業務需要，同時可從德國聯邦就業局，獲得德國員工薪金和社會保障金的資助，以更靈活的解決方案與勞動委員會談判。此舉亦代表集團管理層重大計劃的一部份，藉此在疫情大流行下，維持有關附屬公司的資金流動性，待公眾生活再次開始及強制性公眾封鎖措施解除，恢復正常業務運作。倘若相關附屬公司成功獲得足夠資金以可持續發展，該訴訟程序將告一段落
集團已任命國際律師事務所White & Case LLP的合夥人Biner Bähr為臨時保管人，監督附屬公司的自行管理重組過程。同時亦委任德國重組法律事務所Schultze & Braun合夥人Detlev Specovius，支援相關附屬公司的重組過程。
在此之外，面對疫情，思捷的管理層專注於優化及精簡業務，從而更好地把握疫情之後出現的市場機會。其正在積極探索各種途徑來加強其財務狀況，例如已根據德國及其他歐洲國家有關當局，針對疫情宣布的財務援助計劃申請支助。 其亦將繼續尋求進一步的融資方案，並與所有債權人緊密合作，以實現所有利益相關方的最佳共識重組。
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