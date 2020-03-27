安樂工程（1977）公布2019年底止全年未經審核業績，受到多項大型承包項目於2018年內完工，加上部份承包項目受第三方延遲影響，因此拖累其股東應佔溢利降至只有2.42億元，按年跌23.06%。每股派第二次中期息0.0507元。

就安樂工程旗下安樂機電設備（ABS）正接受香港競爭事務委員會調查，安樂工程表示，ABS已就事件尋求法律意見，並制定有關員工遵守法律及投標程序的內部指引及培訓，絕不容忍或包庇任何不當行為。安樂工程又指，去年已為參與投標和採購程序的員工提供深造培訓課程，出席的高級管理層人數約100名，並已安排更多進修培訓課程供須參與投標和採購程序的所有員工參與。

公告並披露，已暫時停止部分員工的商業職務，包括準備標書及採購等，並在其他方面實施額外審查和授權程序，以使集團維持極高管治水平。

安樂工程去年12月發公告披露，競爭事務委員會人員於12月4日帶同兩份搜查令，到旗下公司安樂機電設備的辦公室調查，案件涉及觸犯競爭條例的第一行為守則；根據條例，守則範圍包括合謀定價、「圍標」等事項。

業績方面，該集團指，由於受到新冠肺炎影響，全年業績未經審核，加上上海上市的聯營公司延遲公布業績，因此其納入該聯營公司去年9月底止9個月審核財務報表，而經審核全年度業績，料於5月中刋發。

年內安樂工程贏得316份標書，總值約55億元。全年度獲授的標書總值約65億元，按年增長13.3%。手頭合約未完成工程則創出新高，達94億元，按年上升約20億元。年內的維修合約則佔6.79億元，按年增加23.2%，佔集團的收益約15.1%。年內集團上市錄得集資淨額3.35億元，至去年底止，約使用了1990萬元，其餘按原計劃取用，同時其沒有銀行借款。其在併購方面，已分別向多間東南亞、北美及歐洲公司就屋宇裝備工程以及升降機及自動梯業務展開前期工作。

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