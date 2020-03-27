【公司業績】中興扭虧賺51億元 每10股派2元人幣
文章日期：2020年3月27日 22:16
中興通訊（0763）去年轉虧為盈，全年股東應佔純利錄得51.48億元（人民幣，下同），2018年則錄得虧損69.8億元。全年營業收入錄得907.4億元人民幣，按年升6.1%。每股基本收益為1.22元人民幣。建議每10股向股東派發2元人民幣。
按業務劃分的收入方面，運營商網路業務收入按年增16.7%至665.8億元，佔總收入73.4%。政企業務收入按年跌0.79%至91.5億元，消費者業務按年大跌21.9%至150億元。按地區劃分，僅有來自歐美及大洋洲地區收入錄得跌幅，微跌7%至140.2億元，佔總收入15.5%。來自中國收入按年升6.9%至582.2億元。來自非洲地區收入大增30.2%至53.2億元。
去年中興毛利錄得318.6億元，按年升18.5%。按業務劃分，運營商網路業務毛利錄得268.8億元，毛利率為40.4%。政企業務毛利錄得25.19億元，毛利率為27.5%。消費者業務毛利錄得24.57億元，毛利率為16.4%。開支方面，研發成本按年增15.1%至125.5億元，銷售及分銷成本按年跌13.4%至78.7億元，其他開支大幅減少至9.8億元，2018年則為89.8億元。運營盈利轉虧為盈，錄得95.6億元。
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