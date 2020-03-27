長江生命（0775）股價今日大幅抽高35.89%至1.06元，在今午停牌，並且於今晚發公告指，該集團的全資附屬公司已與新加坡科技研究院的附屬公司訂立許可協議，據此在香港及全球製造、分銷、推銷及出售可供新冠肺炎測試的檢測試劑盒，可供2至4小時內提供測試結果，令患者可以迅速隔離及接受治療。該股將於周一復牌。

長江生命指，是次其訂立許可協議，以CoV-2 冠狀病毒逆轉錄聚合酶鏈式反應進行新冠肺炎測試的檢測試劑盒，是專為檢測SARS-CoV-2 RNA病毒蹤影而設計，可為檢測提供高度的敏感度及準確性。該檢測試劑盒由新加坡科技研究院及陳篤生醫院共同研發，並已取得新加坡衛生科學局的臨時認可，於新加坡使用。該檢測試劑盒已自今年2月以來，獲新加坡當地六家公立醫院及一家私立醫療集團採用。

其相信，有關檢測就劑盒有助加快對香港趨增懷疑新冠肺炎個案進行檢測，由於已獲新加坡醫院採用，為一項可即時應用的認可技術，測試結果可於2至4小時內提供。該檢測試劑盒亦令更多醫療機構及實驗室可進行測試，從而令患者得以迅速隔離及接受治療。

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