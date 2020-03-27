內地華創證券研究員潘文韜早前邀請一上市公司召開電話會議時，竟被揭發所邀請的高管是假貨，中證監今日就此事作出處分，並揭發原來華創證券一早知道該名高管是假的，仍組織路演活動。

華創證券早前邀請深圳當炒上市公司「星期六」（深圳上市編號︰002291）的一名「陳總」出席投資者電話會議，該名陳總聲稱是集團旗下主要子公司「遙望網絡」的高管。但電話會議一進入答問環節，遙望網絡的董事會秘書馬超接入電話會議，表明身份後直指該名陳總是假的，遙望網絡「中層以上就沒有姓陳的」。

華創證券方面當場道歉，並表示是第三方平台介紹這位「陳總」的，承認華創沒有認真核實身份。

中證監有關部門負責人今日表示，證監會已完成相關調查核實工作。經查後，潘文韜作為華創證券研究員，存在未核實外部「專家」身份情況下，擅自向客戶發布調研紀要，以及知曉相關「專家」身份不實情況下仍多次組織客戶路演活動，並邀請該「專家」在電話會議上發言等問題，違反了證券期貨投資諮詢人員應以行業公認的謹慎、誠實和勤勉盡責的態度提供投資諮詢服務等相關規定。

中證監指，貴州證監局今日對潘文韜採取認定為不適當人選的行政監管措施，並對華創證券出具警示函。自被採取措施之日起3年內，潘文韜不得擔任與證券期貨投資諮詢業務相關的職務，或實際履行相關職責。

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