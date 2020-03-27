華潤燃氣（1193）公布，去年全年股東應佔溢利按年增13.3%至50.43億元，經營現金流量按年增1.8%至84.91億元。去年全年營業額錄得558.4億元，按年增9.1%。每股基本盈利為2.32元，按年增13.7%。建議派末期息每股0.72元，全年派息0.87元，按年增13%。派息率37.5%。

華潤燃氣去年煤氣總銷量為280.1億立方米，按年增15.4%。燃氣用戶數量錄得3795萬戶，按年增9.5%。新接駁住宅客戶總數錄得328萬，按年增1.86%。各分部方面，銷售及分銷氣體燃料及相關產品去年多賺10.8%，盈利錄得49.2億元。燃氣接駁服務去年多賺10.8%，盈利錄得45.8億元。銷售燃氣器具盈利按年升51.3%至8076萬元。加氣站盈利按年跌17.1%至6.6億元。

天然氣銷售方面，工業銷氣量錄得139.7億立方米，按年增22.4%，佔集團總銷氣量49.9%。商業銷氣量錄得61.3億立方米，按年增12.5%，佔總銷氣量21.9%。民用銷氣量按年增14.5%至63.2億立方米，佔總銷氣量22.6%。

燃氣項目拓展方面，去年公司投資7億元，完成註冊子公司13個，拓展特許經營面積4328平方公里，預計新增用戶20萬戶，增加銷氣量每年1.5億方。截至去年年末，公司城市燃氣項目有251個。新能源方面，公司去年批准10個分佈式能源項目，預計投資總額達40億元，建成後可增加340MW裝機容量。

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