華晨中國（1114）今日公布，去年全年股東應佔溢利錄得67.6億元（人民幣，下同），按年多賺16.2%。公司每股盈利1.34041元人民幣。全年公司收入按年跌11.8%至38.6億元，合資企業業績按年升22.1%至76.3億元。不派末期息。

各分部表現方面，製造及銷售輕型客車、MPVs及汽車零部件虧損按年擴大54%，錄得13.5億元虧損。按地區劃分，於中國銷售輕型客車、MPVs及汽車零部件業績按年跌19.7%至31.9億元。製造及銷售寶馬汽車盈利按年增21.6%至203.9億元。華晨寶馬去年售出54.6萬輛寶馬汽車，按年升17.1%。全新X3型號於2018年中推出市面，成為去年寶馬汽車銷量上升主因。提供汽車金融服務盈利按年增13倍至5198萬元。

新冠肺炎疫情影響方面，公司指2月受到武漢疫情重挫，嚴重影響寶馬汽車交付工作，現時自1月底關門的經銷商門市已逐步重開，目前旗下95%之經銷商網絡開門營業，估計銷售有望於4月底或之前重返正常水平。公司續指，華晨寶馬汽車的首輛純電動汽車iX3將於今年下半年面世。

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