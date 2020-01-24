馬來西亞光學產品零售商MOG Holdings Limited（1942）明日起招股，招股價每股1元至1.2元。每手2000股，入場費2424.18元。公司全球發行1.25億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎1億元至1.5億元之間。招股期至4月6日中午12時截止，預計4月15日掛牌。基石投資者分別為雅視光學（1120）旗下的Able Rich Enterprises Limited，及拿督Tang Lai Cheong，各認購1250萬股份。獨家保薦人為中泰國際。

集資用途方面，約55.9%將用於擴大零售網絡；約10.1%將升級及改造現有自有零售商鋪；約9.3%將用於提升公司零售品牌認知度；約11%將用作與一名知名國際鏡片生產商合作，於馬來西亞發展一間光學實驗室（optical lab）以提升公司產能；約8.6%將用作提升公司資訊科技系統；約5.1%用作一般運營資金。公司計劃於未來兩年內，新開36間自有零售店。

MOG財務總監Ooi Guan Hoe表示，為降低感染風險，公司旗下全線零售店將於3月末起暫停營業兩周，預計導致收入減少570萬令吉（約為1016萬港元），此後將因應疫情發展，決定4月初是否再關店2周，若繼續關店營收將共減少1140萬令吉（約2034萬港元）。他表示，公司旗下產品如隱形眼鏡為半必需日用品，人們有需要繼續購買，相信馬來西亞管制令解除後，顧客仍有消費需求，公司亦會繼續推進拓寬開店計劃。

初步招股資料顯示，MOG在2018年於馬來西亞光學產品市場佔7.1%市場份額，提供產品包括鏡片、鏡框、隱形眼鏡及太陽眼鏡等，現總計有95家零售店鋪，其中83間為自有零售店。截至去年9月30日的6個月，零售業務收益錄得7352萬令吉（約為1.32億港元），按年升23%，佔總收益98.7%。各光學產品中，鏡片銷售額佔總銷售42%，期內按年升28%；隱形眼鏡銷售額佔總銷售22%，期內按年升28%。

計入上市開支，期內MOG純利錄得783.3萬令吉（約為1405.5萬港元），按年跌22%。毛利錄得4729萬令吉（約為8500萬港元），按年升25%。各分部毛利率方面，鏡片期內錄得86.4%，按年升1.7個百分點，隱形眼鏡錄得41.5%，按年跌1個百分點。