【公司業績】勵駿行政總裁由陳美儀接任 2019年虧損1.9億
文章日期：2020年3月27日 16:42
勵駿（1680）公佈2019年度全年業績，因為欠缺前年出售酒店收益，全年虧損1.9億元，不派息。集團又同時公佈，原兼任行政總裁的集團聯席主席周錦輝，將行政總裁職務交捧給他的太太陳美儀，陳美儀則於3月26日起出任集團執行董事職務。同時周錦輝的母親林鳳娥，則因年事已高，自3月26日起退任執行董事職務。在出任勵駿執行董事兼行政總裁前，陳美儀自2017年10月起出任勵駿旗下漁人碼頭行政總裁，此前則出任澳門立法會議員。
勵駿的業績顯示，2019年度的博彩業務分部獲利4.68億元，按年增長56.12%。但是非博彩業務則虧損3.61億元，按年增加51.89%。澳門整體業務的虧損則為2.15億元，老撾的Savan Legend則錄溢利共2486.6萬元，按年增長6.2%。該集團表示，正大規模裝修漁人碼頭的會展中心，及引入日本虛擬現實體驗中心，及引入新的餐飲店舖。Savan Legend亦計劃在下半年推出The Suites精品酒店及The Thakhet Club，佛得角的渡假村料於明年尾開業。在澳門方面，其業務受新冠肺炎疫情影響增長，其所處海外業務則未見疫情爆發。
記者：陳偉燊
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