本周多國出手救市，特別是美國推出無限QE以及正等待眾議院批准的2萬億美元刺激方案，改善市場氣氛，美股道指連升三日由熊市轉為牛市，恒指今日升131點，帶動本周累升679點，推動指數升至10個交易日新高。

恒指今早高開416點後，曾升最多438點或1.88%，高見23791點，3月13日24184點後最高。低位則升1點，收市升131點或0.56%，報23484點，成交金額1224億元，較上日增加0.52%；國指升57點或0.61%，報9504點。

長和（0001）升5.48%，收報52.9元，是升幅最大的藍籌，緊隨其後的是長實集團（1113）升4.99%，收報41元，兩隻股份早前均獲大股東增持。

瑞聲（2018）跌4.39%，收報40.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.7%，收報68.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點；匯控（0005）跌0.66%，收報45.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。

恒指過去5個交易日累升2.97%或679點，表現最佳的是萬洲（0288），累升15.03%，其次為石藥集團（1093）及中海油（0883）升2.51%，分別升9.29%及8.98%。而表現最差的是中華煤氣（0003），累跌6.45%，其次為匯控（0005）及恒安（1044），分別跌3.4%及3.07%。

國指過去5個交易日累升4.23%或386點，表現最佳的是中國太保（2601），累升16.9%，其次為中燃（0384）及國藥（1099），分別升12.9%及11.2%。而表現最差的是郵儲行（1658），累跌5.3%，其次為恒安及中信（0267），分別跌3.07%及2.89%。

李寧（2331）今早公布業績，純利升110%，加上公司指95%店舖恢復營業，刺激股價向上，收報22.7元，升13.22%。跑贏其他體育用品股，安踏（2020）收報57.8元，升1.76%；361度（1361）收報1.27元，升0.79%；特步（1368）收報2.5元，升3.73%；滔搏（6110）收報8.45元，升0.12%。

佳兆業美好（2168）昨晚公布業績，毛利潤不升反跌，拖累股價收報25.65元，跌2.84%；其他物管股個別發展，其中表現較佳的有雅生活服務（3319）收報35.7元，升5%。

碧桂園（2007）中午公布業績，核心淨利潤增17%，帶動股價向上，收市升3.3%，收報9.09元。

旭輝（0884）今日放榜核心淨利潤增24%，刺激股價向上，收報5.4元，升4.25%；而龍光地產（3380）亦於中午公布業績，按年增35.96%，收市升3.5%，報11.58元。多隻非藍籌內房上升，世茂房地產（0813）收報25.9元，升6.37%；綠城中國（3900）收報7.05元，升5.54%。

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