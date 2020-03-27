鈾價近年回軟，中廣核礦業（1164）首席財務官陳德邵表示，隨著外國投入核電生產較前積極，及有部份礦山關停，因此預期鈾價已到谷底並待回升。他指，集團正研究在哈薩克併購另兩座礦山，現有在哈薩克的兩座礦產能會維持約1000噸，並計劃將貿易業務進一步打入外國核電廠市場。

陳德邵稱，集團現有哈薩克兩座礦山在2019年的開產成本平均約每磅16.6美元，處於國際低水平，相對近年鈾價從低位回升，已重見26美元，但是仍然處於低谷。今年的產能會維持1000噸水平，集團有意按2016年訂下的初步協議，擬進一步研究完成購入另兩座哈薩克的低成本礦山。在外國包括美國將核電廠延壽，加上法國、中國及印度投入核電較前積極下，料中長期鈾價可從現行低谷水平回升，有望見每磅40至50美元。至於在加拿大的礦山投資，他相信，已完成前期投資，料未來1至1年半完成可行性研究，並料未來2至3年後，在業界產能下降，及鈾價從谷底回升時，達到生產階段。

資本運營部總監馬仕明又指出，集團的英國貿易公司貿易量按年達3000多噸，比原有集團的600多噸貿易量為多，發展成當地三大貿易商之一。他稱，去年已開始向歐洲及北美核電站銷售，今年會進一步擴大這方面的銷售。

記者：陳偉燊

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