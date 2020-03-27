新冠肺炎自中國蔓延至全球，疫情衝擊使環球投資市場大幅波動，拖累本港強積金表現。據強積金顧問公司駿隆最新數據，截至3月24日，3月份強積金整體回報下跌11.2%，每人平均蝕23824元；而年初至今更下跌15.3%．人均蝕34252元。

3月份的三大主要指數中，股票基金指數大跌15%；混合資產基金指數跌13.3%；固定收益基金指數下跌1.2%。而今年至今，股票基金指數大跌21.1%%；混合資產基金指數大跌18%；固定收益基金指數則跌0.6%。

不過保守基金於逆市出見輕微增長，固定收益基金當中的強積金保守基金，3月份錄得0.1%增長，年初至今則微增0.3%。

駿隆表示，受疫情影響，環球投資市場預期將持續波動，各國央行均有放水加碼行動，政府亦以財政政策進行逆周期措施，惟歐美疫情蔓延觸發金融市場恐慌，後市將取決於疫情的發展。

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