【加強開源】太興：上半年暫緩開店步伐 第二季推六款罐頭
文章日期：2020年3月27日 13:07
太興集團（6811）昨公布去年業績，全年純利按年大跌74.79%至7686.4萬元，如撇除一次性影響，經調整溢利錄得1.35億元，按年減少11.9%。集團執行董事兼主席陳永安在網上發布會表示，疫情爆發後將嚴重衝擊中國和香港的經濟，餐飲業難倖免，已積極與業主商討減租，亦會加強與中、港兩地的第三方外送平台合作，於第2季推出6款新口味罐裝食品，中港兩地網上平台亦可購買相關產品，加強收入來源。
陳永安表示，今年管理策略會較為審慎，專注做好財務工作，以確保營運現金流穩定，上半年將會暫緩開店步伐，當疫情受控後，集團會穩步擴張店鋪網絡，並審視海外業務發展。
太興執行董事陳淑芳指出，集團全年新增33間分店，中國和香港分別新增13和18間分店，以及2間位於台灣，合計有205間分店。她表示，重點發展品牌包括「敏華冰廳」、「錦麗」及「靠得住」，並積極開拓新品牌，包括主打東南亞菜色的「亞參雞飯」、茶餐廳品牌「瓊芳冰廳」及台式火鍋餐廳「夫妻沸片」。
記者：蕭嘉聰
其他報道
【公司業績】碧桂園核心淨利潤增17% 末期息34.25分人幣
【港股午市】恒指升281點 見逾10日高 長和升6.3% 長生科停牌
【港元升值】港元升值至逾4年最強 一個月HIBOR連升11日
【股份異動】港視TVB績後榮辱互見 港視曾挫7％ 市值再被超前