太興集團（6811）昨公布去年業績，全年純利按年大跌74.79%至7686.4萬元，如撇除一次性影響，經調整溢利錄得1.35億元，按年減少11.9%。集團執行董事兼主席陳永安在網上發布會表示，疫情爆發後將嚴重衝擊中國和香港的經濟，餐飲業難倖免，已積極與業主商討減租，亦會加強與中、港兩地的第三方外送平台合作，於第2季推出6款新口味罐裝食品，中港兩地網上平台亦可購買相關產品，加強收入來源。

陳永安表示，今年管理策略會較為審慎，專注做好財務工作，以確保營運現金流穩定，上半年將會暫緩開店步伐，當疫情受控後，集團會穩步擴張店鋪網絡，並審視海外業務發展。

太興執行董事陳淑芳指出，集團全年新增33間分店，中國和香港分別新增13和18間分店，以及2間位於台灣，合計有205間分店。她表示，重點發展品牌包括「敏華冰廳」、「錦麗」及「靠得住」，並積極開拓新品牌，包括主打東南亞菜色的「亞參雞飯」、茶餐廳品牌「瓊芳冰廳」及台式火鍋餐廳「夫妻沸片」。

記者：蕭嘉聰

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